Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Учёные из Германии разработали складное колесо

Учёные из Германии разработали складное колесо

Сегодня, 10:28
Учёный из Германии Андре Моцеллин, который также является дизайнером, изобрел складное колесо. Эти колеса будут более практичны в хранении и переноске велосипедов.

 

Дизайнер Андре Моцеллин решил проблему многих пользователей велосипедов и инвалидных колясок, придумав колесо, которое можно сложить. Теперь велосипеды и коляски будут более практичны в иcпользовании и хранении. В этом колесе спицы дизайнер установил таким способом, что они будут складываться к центру, что позволит свернуть обод колеса и получится форма похожая на кактус. Доказано, что это колесо ни сколько не уступает по функциям обычному колесу.

Отметим, что Андре Моцеллин надеется, что своим изобретением сможет облегчить жизнь многим людям, а особенно тем кто потерял способность ходить и пользуются инвалидными колясками.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Samsung разработает автомобильное рулевое колесо
Samsung разработает автомобильное рулевое колесо

Компания Samsung получила патент на дизайн так называемого автомобильного рулевого колеса. Документ предоставили в американском управлении по патентам.

В Башкирии у пассажирского автобуса на ходу слетело колесо
В Башкирии у пассажирского автобуса на ходу слетело колесо

26 февраля на одной из трасс Башкирии пассажирский автобус чуть не вылетел с дороги из-за слетевшего на ходу колеса. Как сообщается пострадавших нет.

В Лас-Вегасе построили самое высокое в мире колесо обозрения
В Лас-Вегасе построили самое высокое в мире колесо обозрения

Знаменитое колесо обозрения High Roller, которое стало самым высоким в мире, достигает в высоту 168 метров и имеет 28 стеклянных кабинок, каждая из которых

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости