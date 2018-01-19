Учёные из Германии разработали складное колесо

Учёный из Германии Андре Моцеллин, который также является дизайнером, изобрел складное колесо. Эти колеса будут более практичны в хранении и переноске велосипедов.

Пелагея Лебединская

Дизайнер Андре Моцеллин решил проблему многих пользователей велосипедов и инвалидных колясок, придумав колесо, которое можно сложить. Теперь велосипеды и коляски будут более практичны в иcпользовании и хранении. В этом колесе спицы дизайнер установил таким способом, что они будут складываться к центру, что позволит свернуть обод колеса и получится форма похожая на кактус. Доказано, что это колесо ни сколько не уступает по функциям обычному колесу.Отметим, что Андре Моцеллин надеется, что своим изобретением сможет облегчить жизнь многим людям, а особенно тем кто потерял способность ходить и пользуются инвалидными колясками.