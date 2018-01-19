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| | Ученые: Охотники больше разбираются в ароматах, чем земледельцы

Ученые: Охотники больше разбираются в ароматах, чем земледельцы

Сегодня, 12:07
Ученые с Лондонского университета сделали открытие, что малайзийские охотники с племени больше разбираются в ароматах разных трав, чем их соплеменники земледельцы.

 

По словам исследователей, два поселения племени находятся не далеко друг от друга, но отличаются по своему развитию. Они разговаривают на одном же языке, но имеют разные культурные различия. Например, племя охотников могут больше назвать запахов, чем земледельцы. Это говорит о том, что у них по разному развито обаяние. Племя землеробов чтят святыми запахи зверей и людей, и поэтому в одиночку никогда не посещают лес, а другое поселение практически живут в лесу. Это и посодействовало таким большим различиям между двумя поселениями племен, в их развитии, которые одинаковы и одновременно столь разные.

Отметим, что ученые продолжают изучать племена и двигаться в работе в том же направлении.
Пелагея Лебединская
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