Учёные: Земледельцы разбираются в запахах хуже охотников-собирателей

Специалисты, представляющие Лундский университет и университет Нейменгена, в своём исследовании определили, что обоняние развито далеко не у каждого человека. Учёные доказали, что у земледельцев чувство обоняния заметно хуже охотников-собирателей.

Александр Вест

Группа экспертов провела ряд экспериментов, целью которых стало сравнение обонятельных чувств у людей, работающих на земле и тех, кто собирает цветы. За основу были взяты данные о жителях, чьи предки занимались данными видами деятельности до них самих. Специалисты выяснили, что чувство обоняния в целом зависит от генетических особенностей, а также культуры и местности, где проживают люди. Учёные заметили, что охотники собиратели зачастую организуют поселения в значительной близости к лесам, а земледельцам свойственно очищать поляны от растительности.Специалисты заявили, что охотники-собиратели обладают весьма развитым обонянием, а земледельцы уступают им в этом, так как в силу генетических особенностей первым данное чувство важнее по роду их деятельности.