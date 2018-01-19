Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Мнения

Шизофрения, рукоприкладство и изгнание нечисти: Ольге Рапунцель поставили страшный диагноз

Участница Дома-2 страдает шизофренией.

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Учёные: Земледельцы разбираются в запахах хуже охотников-собирателей

Учёные: Земледельцы разбираются в запахах хуже охотников-собирателей

Сегодня, 10:06
Специалисты, представляющие Лундский университет и университет Нейменгена, в своём исследовании определили, что обоняние развито далеко не у каждого человека. Учёные доказали, что у земледельцев чувство обоняния заметно хуже охотников-собирателей.

Учёные: Земледельцы разбираются в запахах хуже охотников-собирателей

 

Группа экспертов провела ряд экспериментов, целью которых стало сравнение обонятельных чувств у людей, работающих на земле и тех, кто собирает цветы. За основу были взяты данные о жителях, чьи предки занимались данными видами деятельности до них самих. Специалисты выяснили, что чувство обоняния в целом зависит от генетических особенностей, а также культуры и местности, где проживают люди. Учёные заметили, что охотники собиратели зачастую организуют поселения в значительной близости к лесам, а земледельцам свойственно очищать поляны от растительности.

Специалисты заявили, что охотники-собиратели обладают весьма развитым обонянием, а земледельцы уступают им в этом, так как в силу генетических особенностей первым данное чувство важнее по роду их деятельности.
Александр Вест
Новости по теме
Нейробиологи заявили, что нюх человека не хуже, чем у собак
Нейробиологи заявили, что нюх человека не хуже, чем у собак

Ученые опровергли давно бытовавшее мнение о том. что обоняние людей хуже, чем у животных. Наоборот, люди могут фиксировать запахи не хуже, чем "братья

После Ледникового периода охотников-собирателей заменила тайная группа людей
После Ледникового периода охотников-собирателей заменила тайная группа людей

В ходе исследований генетики сумели открыть "неизвестную главу в истории человечества", обнаружив возможную новую группу людей, пришедших на смену

Учёные: Коренных жителей Северной Азии включили в число предков европейцев
Учёные: Коренных жителей Северной Азии включили в число предков европейцев

Как утверждает группа исследователей одного из международных институтов, предками европейцев вполне могут быть и северные евразийцы. Ранее утверждалось, что в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости