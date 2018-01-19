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| | Научная статистика: 2017 год вошел в тройку самых знойных на Земле

Научная статистика: 2017 год вошел в тройку самых знойных на Земле

Сегодня, 12:04
Ученые установили, что 2017 год был одним из трех самых знойных годов за все существование планеты Земля.

Научная статистика: 2017 год вошел в тройку самых знойных на Земле

 

Это сведение отправили на подтверждение в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации. На первом месте, по мнению экспертов, стоит 2016 год, а на втором - 2015 и 2017 года.Также было зафиксировано потепление верхнего слоя воды в океане. Ученые климатологи обеспокоены таким резким потеплением, которое происходит по всей планете, оно очень влияет на жизнь некоторых видов растений и животных.

Отметим, что резкая перемена климата происходит по всей планете, надо только суметь под него подстроить свою жизнь. Например, в Якутии морозы превысили - 65 градусов, но люди не падают духом и продолжают жить в прежнем порядке.
Пелагея Лебединская
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