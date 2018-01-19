Научная статистика: 2017 год вошел в тройку самых знойных на Земле

Ученые установили, что 2017 год был одним из трех самых знойных годов за все существование планеты Земля.

Пелагея Лебединская

Это сведение отправили на подтверждение в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации. На первом месте, по мнению экспертов, стоит 2016 год, а на втором - 2015 и 2017 года.Также было зафиксировано потепление верхнего слоя воды в океане. Ученые климатологи обеспокоены таким резким потеплением, которое происходит по всей планете, оно очень влияет на жизнь некоторых видов растений и животных.Отметим, что резкая перемена климата происходит по всей планете, надо только суметь под него подстроить свою жизнь. Например, в Якутии морозы превысили - 65 градусов, но люди не падают духом и продолжают жить в прежнем порядке.