Учёные изобрели новый вид анализа крови для определения рака

Учёные, представляющие медицинскую школу при университете Джона Хопкинса, дополнили традиционный анализ ДНК определением белковых маркеров. Результатом стараний американских специалистов стал тест под названием CancerSEEK. С помощью данного теста, для которого нужен лишь образец крови пациента, можно определить наличие наиболее распространённых восьми видео онкологических заболеваний, среди которых: рак желудка, поджелудочной железы, яичника, печени, пищевода и молочных желез. Учёные завили, что точность результатов, полученных с помощью передового теста, составляет примерно 98%.
В ходе клинических исследований были проверены анализы крови более чем 1 тысячи пациентов с различными формами онкологических заболеваний, находящихся на 1-3 стадиях.