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| | Диетологи рассказали, какие продукты предотвращают рак

Диетологи рассказали, какие продукты предотвращают рак

Вчера, 21:50
Медики назвали продукты питания, предотвращающие онкологию. Среди них - лук и чеснок.

Диетологи рассказали, какие продукты предотвращают рак

 

Провизия, характерная для западного образа жизни, с большим содержанием животных жиров положительно воздействует на развитие рака кишечника, легких, молочной и предстательной желез. Другим фактором риска являются лишние килограммы. Ожирение врачи считают причиной 14% гибели от рака у мужчин и 20% у женщин.

В случае изменения меню, в частности перехода на фрукты и овощи, снижается возможность "подхватить" зловредную опухоль на 80%. Положительно на здоровье человека воздействует также и средиземноморская диета, где огромное содержание клетчатки и антиоксидантов.

Диетологи уверяют, что содержащийся в луке и чесноке аллицин связан с онкогенным веществами и влияет на их выведение. Томаты обладают пигментом ликопином, предотвращающим рак предстательной железы. В таких ягодах, как клюква, малина и голубика имеются соединения, которые блокируют белки, вызывающие неконтролируемое деление клеток.
Никита Готский
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