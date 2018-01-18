Диетологи рассказали, какие продукты предотвращают рак

Медики назвали продукты питания, предотвращающие онкологию. Среди них - лук и чеснок.

Никита Готский

Провизия, характерная для западного образа жизни, с большим содержанием животных жиров положительно воздействует на развитие рака кишечника, легких, молочной и предстательной желез. Другим фактором риска являются лишние килограммы. Ожирение врачи считают причиной 14% гибели от рака у мужчин и 20% у женщин.В случае изменения меню, в частности перехода на фрукты и овощи, снижается возможность "подхватить" зловредную опухоль на 80%. Положительно на здоровье человека воздействует также и средиземноморская диета, где огромное содержание клетчатки и антиоксидантов.Диетологи уверяют, что содержащийся в луке и чесноке аллицин связан с онкогенным веществами и влияет на их выведение. Томаты обладают пигментом ликопином, предотвращающим рак предстательной железы. В таких ягодах, как клюква, малина и голубика имеются соединения, которые блокируют белки, вызывающие неконтролируемое деление клеток.