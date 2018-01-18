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| | В Австрии успешно протестировали вакцину от аллергии на пыльцу

В Австрии успешно протестировали вакцину от аллергии на пыльцу

Вчера, 21:14
Вакцина против пыльцы растений снизила симптомы аллергии на 25%. Разработали препарат австрийские фармацевты.

В Австрии успешно протестировали вакцину от аллергии на пыльцу

 

Огромное число людей в мире страдает от аллергии на пыльцу, они жалуются на насморк, проблемы с дыханием и кашель. Наука не может бороться с таким недугом, но ученые из Австрии создали первую в мире вакцину против аллергии на пыльцу.

Эксперты провели эксперимент, пригласив более сотни человек, которым внедрили четыре инъекции вакцины. Как позже оказалось, новый препарат смог сократить интенсивность симптомов на 25%. Методику создали представители фирмы, специализирующейся на аллергических инновационных средствах. Применяемая вакцина обладает синтетически произведенными антителами. В нее включено выделение В-клеточных пептидов из аллергена при помощи специального механизма. Через время данные пептиды модифицируются.

Прививку нужно получать в первый год врачебного курса четырежды, далее каждый год регулярно возобновлять. В медицине вакцину станут массово применять в 2021 году.
Никита Готский
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