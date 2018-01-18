Ученые: Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн

Уфологи рассказали об ошибках, которые допускает человечество при попытке отыскать связь с представителями инопланетных цивилизаций. Главной помехой в общении людей и инопланетян, считают исследователи, есть быстрота рассеивания радиомагнитных волн.

Виктория Озерова

Уфологи нашли главные ошибки человечества в попытках найти представителей внеземных цивилизаций. По мнению исследователей паранормальных явлений, при налаживании связи с инопланетянами есть два важных фактора – время и технологии. Послания, отправленные в 30 годах, смогли отдалиться всего на несколько десятков световых лет, а из-за быстроты рассеивания радиомагнитных волн многие сообщения становятся непонятными, и уловить их смысл почти невозможно.Также специалисты считают, что инопланетяне имеют системы связи, отличающиеся от человеческих, поэтому было ошибкой ожидать, что представители иных цивилизаций будут общаться с людьми при помощи раритетных систем.