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| | Ученые: Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн

Ученые: Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн

Вчера, 19:53
Уфологи рассказали об ошибках, которые допускает человечество при попытке отыскать связь с представителями инопланетных цивилизаций. Главной помехой в общении людей и инопланетян, считают исследователи, есть быстрота рассеивания радиомагнитных волн.

Ученые: Люди не могут связаться с пришельцами из-за радиомагнитных волн

 

Уфологи нашли главные ошибки человечества в попытках найти представителей внеземных цивилизаций. По мнению исследователей паранормальных явлений, при налаживании связи с инопланетянами есть два важных фактора – время и технологии. Послания, отправленные в 30 годах, смогли отдалиться всего на несколько десятков световых лет, а из-за быстроты рассеивания радиомагнитных волн многие сообщения становятся непонятными, и уловить их смысл почти невозможно.

Также специалисты считают, что инопланетяне имеют системы связи, отличающиеся от человеческих, поэтому было ошибкой ожидать, что представители иных цивилизаций будут общаться с людьми при помощи раритетных систем.
Виктория Озерова
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