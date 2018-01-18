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| | Личные споры приматов полезны для стада - Ученые

Личные споры приматов полезны для стада - Ученые

Вчера, 19:48
Личные конфликты обезьян имеют положительное значение для общей группы. Это выяснили ученые из США.

Личные споры приматов полезны для стада - Ученые

 

Приматы, отстаивая свои интересы, расходуют более времени на принятие общего решения, что в результате оказывается более точным и правильным. Такой фактор противоречит мнению о том, что будто бы выбор эгоистов всегда отрицательный для сообщества.

Дабы понять, как обезьяны принимают оптимальное решение, ученые создали экспериментальную модель. В ее основе находится своеобразный "интегратор с утечкой", используемый для анализа ситуаций, где принятие решения требует компромисса между временем, точностью и собственными предпочтениями. В ней данные собираются с незначительными потерями.
 
 
Ученые не считали, что все стадо придет к общему решению, но позиция отдельной обезьяны учитывалась в составлении общего "рейтинга". Примат, выяснивший способности оппонента, отправлял постоянный сигнал в алгоритме и сведения о взаимном подчинении давали возможность понять, кто сильнее, а кто нет.

Эксперты поняли, что конфликты между отдельными зверьками в отдельных моментах может быть полезен для группы. Нежелание приматов сдаваться приводит к тому, что принимают решение они больше времени, а в результате могут лучше оценить мощь противника. Это дает возможность им принимать боле взвешенные решения касательно того, стоит бороться или нет.
Никита Готский
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