Робот нашел лекарство от малярии в зубной пасте

Робот-ученый обнаружил в зубной пасте компонент, способный вылечить от нового вида малярии. Об открытии искусственного интеллекта по имени Ева миру рассказала международная группа специалистов.

Виктория Озерова

Ева, робот-ученый, открыла лекарство от нового штамма малярии. Искусственный интеллект нашла новые свойства триклозана – синтетического соединения, которое есть в зубной пасте, мыле и моющих средствах. Ранее ученые уже пытались использовать триклозан в борьбе с малярией и установили, что он мешает размножению бактерий, но не влияет паразита. Ева обнаружила, что вещество может бороться с малярией и другим способом – разрушая синтез фермента DHFR. Подобным образом действуют и другие лекарства, но ценность открытия в том, что триклозан не причиняет никакого вреда человеческому организму, сводя к минимуму побочные эффекты.Ученые надеются, что открытие Евы поможет создать новое лекарство на основе триклозана для лечение новых штаммов малярии.