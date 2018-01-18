Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Робот нашел лекарство от малярии в зубной пасте

Робот нашел лекарство от малярии в зубной пасте

Вчера, 19:15
Робот-ученый обнаружил в зубной пасте компонент, способный вылечить от нового вида малярии. Об открытии искусственного интеллекта по имени Ева миру рассказала международная группа специалистов.

Робот нашел лекарство от малярии в зубной пасте

 

Ева, робот-ученый, открыла лекарство от нового штамма малярии. Искусственный интеллект нашла новые свойства триклозана – синтетического соединения, которое есть в зубной пасте, мыле и моющих средствах. Ранее ученые уже пытались использовать триклозан в борьбе с малярией и установили, что он мешает размножению бактерий, но не влияет паразита. Ева обнаружила, что вещество может бороться с малярией и другим способом – разрушая синтез фермента DHFR. Подобным образом действуют и другие лекарства, но ценность открытия в том, что триклозан не причиняет никакого вреда человеческому организму, сводя к минимуму побочные эффекты.

Ученые надеются, что открытие Евы поможет создать новое лекарство на основе триклозана для лечение новых штаммов малярии.
Виктория Озерова
Новости по теме
«Нобелевское» лекарство от паразитических червей лечит и от малярии
«Нобелевское» лекарство от паразитических червей лечит и от малярии

«Нобелевское» лекарство помогает медикам бороться с малярией. Создавался же новый препарат учеными, получившими несколько недель назад премию за достижение,

Ученые разработали новое лекарство против малярии
Ученые разработали новое лекарство против малярии

Британские ученые изобрели новое лекарство, которое способно справится с малярией. Компоненты препарата могут не только избавиться от недуга, а также

Робот-ученый Ева обнаружила лекарство от малярии
Робот-ученый Ева обнаружила лекарство от малярии

Робот-ученый Ева обнаружила лекарство от малярии. Специалисты университетов Кембриджа и Манчестера в очередной раз доказали способность робота к обучению. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости