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| | Учёные: Недосыпание приводит к ранней седине волос

Учёные: Недосыпание приводит к ранней седине волос

Вчера, 19:03
Учёные Университета Вирджинии заявили, что недосыпание приводит к появлению седых волос. Для того чтобы убедиться в этом, специалисты провели ряд исследований над людьми в возрасте от 20 до 50 лет.

Учёные: Недосыпание приводит к ранней седине волос

 

В эксперименте принимали участие представители мужского и женского полов. Каждый из них работал по разнообразным специальностям, имея различную умственную и физическую нагрузку. Те, кто больше трудился, как правило, недосыпал во время отдыха. В результате у таких людей седые волосы появлялись раньше. Смена цвета волос напрямую связана и с нервной системой.

Некоторые ученые и дерматологи уверены, что стрессы приводят не только к выпадению волос, но и к появлению седины. В новом исследовании представители Университета Вирджинии убедились, что недосыпание имеет прямую зависимость с вышеперечисленными признаками. Из-за плохого сна и постоянного раздражения у людей возникают стрессовые ситуации. В итоге седина может появляться даже в 20-25 лет, несмотря на генетические особенности организма. Результаты исследования были опубликованы в журнале Health.
Вещий Олег
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