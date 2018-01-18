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| | Российские ученые нашли древнейший на планете лед

Российские ученые нашли древнейший на планете лед

Вчера, 18:54
Сотрудники Петербургского института ядерной физики при сотрудничестве с полярниками с «Востока» обнаружили в Антарктиде самый древний лед на планете. Возраст находки может превышать миллион лет.

Российские ученые нашли древнейший на планете лед

 

Полярниками из станции «Восток» вместе с учеными петербургского института удалось найти лед возрастом более миллиона лет в скважине 5Г-3 поблизости российской станции. Лед обнаружен на глубине более трех с половиной тысяч метров.

Фрагменты льда вакуумированы и будут доставлены в Санкт-Петербург для дальнейшего их изучения и анализа.

Ранее сообщалось, что на станции «Восток» был найден фрагмент льда возрастом более 400 тысяч лет. Специалисты после изучения керны определили, что в истории планеты существовали четыре цикла, каждый из которых длился 100 тысяч лет. Во время этих циклов происходили периоды похолодания и потепления, и на данный момент планета движется к очередному пику одного из подобных циклов. Для того, что бы определить, ожидает ли Землю ледниковый период или глобальное потепление, необходимо подождать еще пару сотен лет.
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