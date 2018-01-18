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| | Хамелеоны светятся при ультрафиолетовом свете - Ученые

Хамелеоны светятся при ультрафиолетовом свете - Ученые

Вчера, 18:16
Ученые при изучении хамелеонов выяснили, что те светятся при ультрафиолетовых лампах, свечение происходит за счет скелета.

Хамелеоны светятся при ультрафиолетовом свете - Ученые

 

Ученые биологи из Германии сделали открытие, что ящерицы светятся при ультрафиолетовом свете. Специалисты выявили такую физиологическую особенность у рептилий чисто случайно. Когда в кабинете включили ультрафиолетовую лампу, эксперты в изумлении увидели задатки хамелеонов. Особенно ярко выражаются при свечении костные бугорки на черепе. Оказалось, что кожный покров на голове ящерицы очень тонкий и впитывает в себя ультрафиолетовый свет, а потом его излучает. В природе, по мнению экспертов, они своим свечением на голове привлекают партнеров. В данный момент ученые продолжают опыты над хамелеонами, в надежде отыскать новые сюрпризы.

Напомним, что до этого открытия, ультрафиолетовое излучение могли испускать только некоторые морские организмы.
Пелагея Лебединская
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