Хамелеоны светятся при ультрафиолетовом свете - Ученые

Ученые биологи из Германии сделали открытие, что ящерицы светятся при ультрафиолетовом свете. Специалисты выявили такую физиологическую особенность у рептилий чисто случайно. Когда в кабинете включили ультрафиолетовую лампу, эксперты в изумлении увидели задатки хамелеонов. Особенно ярко выражаются при свечении костные бугорки на черепе. Оказалось, что кожный покров на голове ящерицы очень тонкий и впитывает в себя ультрафиолетовый свет, а потом его излучает. В природе, по мнению экспертов, они своим свечением на голове привлекают партнеров. В данный момент ученые продолжают опыты над хамелеонами, в надежде отыскать новые сюрпризы.
Напомним, что до этого открытия, ультрафиолетовое излучение могли испускать только некоторые морские организмы.