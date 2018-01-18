Хамелеоны светятся при ультрафиолетовом свете - Ученые

Ученые при изучении хамелеонов выяснили, что те светятся при ультрафиолетовых лампах, свечение происходит за счет скелета.

Пелагея Лебединская

Ученые биологи из Германии сделали открытие, что ящерицы светятся при ультрафиолетовом свете. Специалисты выявили такую физиологическую особенность у рептилий чисто случайно. Когда в кабинете включили ультрафиолетовую лампу, эксперты в изумлении увидели задатки хамелеонов. Особенно ярко выражаются при свечении костные бугорки на черепе. Оказалось, что кожный покров на голове ящерицы очень тонкий и впитывает в себя ультрафиолетовый свет, а потом его излучает. В природе, по мнению экспертов, они своим свечением на голове привлекают партнеров. В данный момент ученые продолжают опыты над хамелеонами, в надежде отыскать новые сюрпризы.Напомним, что до этого открытия, ультрафиолетовое излучение могли испускать только некоторые морские организмы.