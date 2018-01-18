Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти

Согласно намерениям учёных Стэндфордского Университета, этот алгоритм пока должен быть использован для того, чтобы предоставить неизлечимо больным пациентам должный уход.

Искусственный интеллект (ИИ) был разработан и представлен группой специалистов из Стэндфордского Университета, которые были обеспокоены проблемой паллиативного ухода за тяжелобольными пациентами. Исходя из статистики, эти люди зачастую не успевают получить заботу и корректное лечение, поскольку их окончательный диагноз ставится либо слишком поздно, либо рано, когда «ещё есть время». Журналисты «ВладТайм» рассказывают, что данный алгоритм использует форму глубоко обучения. Его суть заключается в интенсивной нагрузке ИИ архивными медицинскими записями больных, дабы потом программа смогла по команде рассчитать дату смерти.Учёные снабдили алгоритм 2 миллионами данных, отобрав из них 200 тысяч для эксперимента. ИИ была дана команда рассчитать дату смерти пациента – от трёх до 12 месяцев. Почему так: если человек должен умереть в ближайшие месяцы, то предоставить уход ему не смогут ввиду разных обстоятельств, а тот, кто «уйдёт» через год, имеет больше шансов на выздоровление. Точная дата была представлена в 96% случаев.