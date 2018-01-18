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| | Ученые из США создадут переводчик с языка животных на человеческий

Ученые из США создадут переводчик с языка животных на человеческий

Вчера, 18:08
Ученые создадут переводчик со звериного языка на человеческий. Помогает им в этом искусственныый интеллект.
 

Ученые из США создадут переводчик с языка животных на человеческий

 

Разработкой занимаются эксперты из США. Они сообщают, что животные обладают уникальным языком, к примеру, они могут издавать особенные звуки при приближении хищников. Эти сигналы абсолютно разные, собаки способны доносить до сородичей конкретные данные, точную до мельчайших подробностей. Таким образом, можно сделать вывод, что звери полноценно общаются друг с другом, но их язык не похож на человеческий.

Ученые намерены применить искусственный интеллект дабы понять язык собак, разработав переводчик звуков и жестов животных на английский. Для воплощения таких планов в жизнь научные сотрудник университета Северной Каролины создали специальную структуру, которая через десять лет порадует мир подобным эксклюзивным аппаратом.
Никита Готский
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