Археологи ЗКО нашли захоронение неизвестного царя

Западноказахстанские археологи, ведя раскопки в районе курганного комплекса Таксай. Ученые нашли уникальные артефакты количеством более тысячи экземпляров. Среди них есть изделия из бронзы и золота.

Дарья Светозарова

Одним из золотых изделий оказалась четырехсотграммовая гривна. Для ее изготовления использовали золото 999 пробы. Выяснилось, что это изделие принадлежало влиятельному военачальнику. Вместе с ним исследователи обнаружили останки лошадей. Специалисты пояснили, что так чтили воинов, павших в битве. Рядом с именитым воином похоронены еще трое людей. Возраст захоронения составляет примерно две с половиной тысячи лет.Археологов кроме гривны заинтересовал колпак для колчана, изготовленный из металла. Большинство изделий выполнялось в «звериных мотивах». Один из археологов, Яна Лукпанова добавила, что предметы было принято украшать волчьими головами, головами барсов и птиц хищных пород.