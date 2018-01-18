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| | Археологи ЗКО нашли захоронение неизвестного царя

Археологи ЗКО нашли захоронение неизвестного царя

Вчера, 18:05
Западноказахстанские археологи, ведя раскопки в районе курганного комплекса Таксай. Ученые нашли уникальные артефакты количеством более тысячи экземпляров. Среди них есть изделия из бронзы и золота.

Археологи ЗКО нашли захоронение неизвестного царя

 

Одним из золотых изделий оказалась четырехсотграммовая гривна. Для ее изготовления использовали золото 999 пробы. Выяснилось, что это изделие принадлежало влиятельному военачальнику. Вместе с ним исследователи обнаружили останки лошадей. Специалисты пояснили, что так чтили воинов, павших в битве. Рядом с именитым воином похоронены еще трое людей. Возраст захоронения составляет примерно две с половиной тысячи лет.

Археологов кроме гривны заинтересовал колпак для колчана, изготовленный из металла. Большинство изделий выполнялось в «звериных мотивах». Один из археологов, Яна Лукпанова добавила, что предметы было принято украшать волчьими головами, головами барсов и птиц хищных пород.
Дарья Светозарова
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