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| | Излучение космоса влияет на потерю памяти у космонавтов

Излучение космоса влияет на потерю памяти у космонавтов

Вчера, 18:02
Космическое излучение может ликвидировать марсианских поселенцев. Об этом рассказали российские физики.

Излучение космоса влияет на потерю памяти у космонавтов

 

Космическое излучение обладает частицам высоких энергий. Находясь в полете, космонавты получают малую и среднюю дозу, а ученые пока не знают, как это влияет на умственные способности человека. Научные сотрудники ИТЭБ попытались разобраться в этом.

Физики смоделировали условия дальнего космоса с помощью электронов, альф-частицу тяжелых ионов и протонов. Из них и состоит космическое излучение. Опыт проводился на грызунах. Они подвергали влиянию ядер углерода в разных режимах. Мышей помещали в контейнер таким образом, дабы они оказывались в максимуме передачи энергии, облучая их дозой 0,7 грея. После их сравнили с обычными грызунами.

После опыт мыши становились не такими активными и более тревожными, они хуже выполняли тесты на долговечную память. Если говорить о космонавтах, тот они потеряют все навыки, полученные в процессе подготовки к полету.
Никита Готский
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