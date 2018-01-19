Ученые из Колумбии сообщили, каким странам больше всего угрожают метеориты

Астрономы поведали, каким странам угрожает падение метеоритов. В списке оказалась Россия.

Никита Готский

Колумбийские ученые просчитали возможность падения астероидов на Землю и решили, что менее всего такая опасность угрожает странам Америки, Азии и Африки, которые находятся на экваторе. Более всего стоит бояться Европе, в частности, России. В прошлом веке люди узнали о падениях Челябинского и Тунгусского метеоритов. Данные космические объекты взрывались над сушей, а не над морем, за ними наблюдали сотни людей, часть которых погибли в результате падения небесного тела. Эпицентры падения астероидов составляет 2300 километров.Метеоритов, летающих возле Земли, очень много, поэтому ученым пришлось разработать специальные шкалы, чтобы понять, насколько возможно их падение на планету. Сегодня самыми популярными шкалами являются Туринская и Палермская. Они вычитывают вероятность паления астероида и мощность его взрыва, но ее могут продемонстрировать его последствия. Менее всего такие катаклизмы станут угрожать экваториальным государства Африки, Азии и Америки, более всего Канаде, России и Европе. При этом положение метеоритов будет регулярно перемещаться по мере изменения времени. Из-за этого каждый регион может стат жертвой камня из космоса.