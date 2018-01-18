Професора сняли обвинения с мышей в распространении эпидемии чумы

На Европу в XIV веке обрушилась страшная эпидемия, которую назвали ""Черная смерть". Эта болезнь появилась из Азии и Северной Африки и унесла из жизни третью часть населения Европы.

Пелагея Лебединская

Эта эпидемия распространялась мелкими грызунами, а на людей передавалась через блох. Однако ученые из Университета Осло во главе с Катарин Дин опровергли эту версию с грызунами. Дело в том, что блохи и вши могут быть распространителями эпидемии чумы и без помощи крыс и мышей. Также разносчиками могли быть и сами люди, которые разносили болезнь путем легочной формы чумы с кашлем. Однако изучив многие исторические данные ученные пришли к выводу, что именно блохи и вши стали переносчиками массовой эпидемии чумы в XIV веке.Отметим, что и на сегодняшний день в Средней Азии и на Кавказе проявляются вспышки чумы. Только в прошлом году в Мадагаскаре было зафиксировано около 170 умерших людей от эпидемии, которая скорее всего распространяется через воздушно-капельный путь.