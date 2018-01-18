Учёные скрестят человека с рыбой, чтобы вылечить паралич

Американские ученые пришли к выводу, что в излечении паралича человека им может помочь генный материал беспозвоночных рыб. Ключ к победе над недугом исследователи обнаружили в организме миног – рыб, которые не имеют челюстей.

Дарья Светозарова

Выяснилось, что у миног и людей был общий предок, который жил на планете еще 550 миллионов лет назад. Специалисты изучили способность миног к регенерации и выяснили, что эти организмы могут восстановиться после травмы спины без постороннего вмешательства. Полное восстановление занимает считанные недели. Исследователи уверяют, что набор транскрипций в организме миног может активировать процесс регенерации периферической нервной системы в организме человека и других млекопитающих. Перед этим специалисты сделали забор образцов мозга и позвоночника миног. Биоматериал брали спустя всего несколько часов после травмированы рыб. Спустя три месяца эти представители фауны были абсолютно здоровы.Ученые узнали, что активирует процессы восстановления сигнальный путь Wnt. Его называют ключом в регенерации позвоночника после травмы. Сходство с человеческим аналогом этого гена составляет 96%.