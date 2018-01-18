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| | Разный стиль музыки по разному влияетя на мозг пианистов

Разный стиль музыки по разному влияетя на мозг пианистов

Вчера, 22:20
Ученые выяснили, почему музыкантам очень сложно перестраиваться с одного стиля музыки сразу же на другой стиль.

Разный стиль музыки по разному влияетя на мозг пианистов

 

Эксперты после проведенного эксперимента установили, что два разных стиля, например классика и джаз, по разному усваиваются головным мозгом музыканта. В эксперименте принимали участие 30 пианистов профессионалов, которые специализируются на разных стилях музыки. Выяснили, что те люди, которые исполняют джаз, в большей мере сосредоточены на выборе клавиш, а те, которые играют классику,  концентрируются больше на аппликатуре. В итоге специалисты определили, что джаз оказался самым гибким из жанров.

Отметим, что профессора рекомендуют не останавливаться на выборе одного стиля, а пробовать постигать и другие, такие как джаз, дабы развиваться.
Пелагея Лебединская
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