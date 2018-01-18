Из-за глобального потепления сдвинулся вниз снег в азиатских горах. Об этом сообщают климатологи в научных изданиях.

Никита Готский

По данным ученых, глобальное потепление привело к небольшому снижению среднего объема снежного покрова в горах Азии, причем такая тенденция замечалась с 1987 года, но существенно поменялась распределение снега по времени года и высоте. На это влияет последствия глобального потепления, в частности, таяние ледников. Он тает в полярных ледяных щитах в Антарктиде и Гренландии. При этом оценить количественно, как изменился объем льда за минувшие десятилетия очень непросто в настоящее время.Научные сотрудники Потсдамского университета применяют для этого данные микрооволновых измерений, получаемых при помощи микроволнового сенсора. На базе этой информации огни оценили степень изменений снежного объема в горах Азии. Так, в 1987-2009 годах средний объем снега снизился незначительно на 0,3%, а в некоторых районах численности снега даже выросла.Ученые хотят в будущем при дальнейших исследованиях оценить воздействие глобального потепления на изменения водных ресурсов в бассейнах Азии, обеспечивающих водой миллиард человек и определяются количеством снега и сроком его таяния.