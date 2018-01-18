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| | Биологи выяснили, зачем насекомым нужны ножки-крылья

Биологи выяснили, зачем насекомым нужны ножки-крылья

Сегодня, 13:40
Международная группа ученых определила назначение мощных уплощенных передних лапок поденки. Эксперты выяснили, что водное насекомое использует их как крылья для управления подъемной силой в струе воды.

Биологи выяснили, зачем насекомым нужны ножки-крылья

 

Биологи из США и Германии разгадали секрет поденки: им удалось узнать, как крошечное насекомое может противостоять сильному течению и не отрываться от дна, даже взбираясь на выступающие камни. Ранее предполагалось, что этим целям служит плоское тело поденки, сейчас ученые выяснили, что для этого насекомое также использует свои ножки-крылья. Для исследования ученые поместили поденок в аэродинамическую трубу и наблюдали за их поведением. С помощью 3D-принтера экспертам удалось изучить строение передних конечностей насекомых.

Ученым удалось выяснить, что лапки поденок по своей форме напоминают перевернутое крыло самолета и исполняют похожую функцию. Мощные ножки помогают насекомым оставаться на поверхности.
Виктория Озерова
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