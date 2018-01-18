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| | Математики раскрыли рецепт идеальной жареной картошки

Математики раскрыли рецепт идеальной жареной картошки

Сегодня, 14:02
На популярном видеохостинге YouTube был опубликован видеоролик, созданный математиками, представляющими Эссекский университет, в котором специалисты рассказали, как приготовить идеальный жареный картофель.

Математики раскрыли рецепт идеальной жареной картошки

 

Множество пользователей были поражены наличием формул и графиков, присутствующих в видео, руководствуясь которыми нужно разрезать картофелины под нужным углом. Специалисты в области математики рассчитали идеальные углы разреза картофелин, которые позволят кусочкам картошки прожариться до идеального состояния. Эксперты уверяют, что стандартный метод по нарезанию картофеля на четыре части, разделяя его одним вертикальным и одним горизонтальным разрезами, является в корне неверным.

 
В своём исследовании математики подготовили по 100 порций картофеля, приготовленных классическим и инновационным методом. Все участники дегустации утверждали, что метод экспертов в области математики действительно работает.

Александр Вест
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