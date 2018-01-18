Математики раскрыли рецепт идеальной жареной картошки

Множество пользователей были поражены наличием формул и графиков, присутствующих в видео, руководствуясь которыми нужно разрезать картофелины под нужным углом. Специалисты в области математики рассчитали идеальные углы разреза картофелин, которые позволят кусочкам картошки прожариться до идеального состояния. Эксперты уверяют, что стандартный метод по нарезанию картофеля на четыре части, разделяя его одним вертикальным и одним горизонтальным разрезами, является в корне неверным.
Математики раскрыли рецепт идеальной жареной картошкиСегодня, 14:02
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