Археологи смогли достать интересные находки со дна Черного моря

В Крыму местные археологи поведали про удивительные находки на дне Черного моря. Экспедиция проходит возле побережья Херсонеса.

Никита Готский

Ученые крымского полуострова занимаются поиском древних реликвий на территории региона, так и в Черном море. В настоящее время они могут похвастаться многими находками, которые находятся в местных музеях. В целом, можно сказать, Херсонес представляет собой огромную ценность для мира науки, там немало исторических артефактов, в данной местности исследования проводились постоянно.После референдума 2014 года крымские ученые смогли получить все необходимое оборудование для поиска старинных вещей в глубинах Черного моря. К примеру, недавно археолог обнаружили на морском дне древний якорь, украшающий ныне музей полуострова. Также ученые могут похвалиться предметами керамики, созданные древними жителями Херсонеса. Такими элементами они торговали с соседними городами-государствами, на посуде имеются также и соответственные записи.