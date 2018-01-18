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| | Археологи смогли достать интересные находки со дна Черного моря

Археологи смогли достать интересные находки со дна Черного моря

Сегодня, 13:22
В Крыму местные археологи поведали про удивительные находки на дне Черного моря. Экспедиция проходит возле побережья Херсонеса.

Археологи смогли достать интересные находки со дна Черного моря

 

Ученые крымского полуострова занимаются поиском древних реликвий на территории региона, так и в Черном море. В настоящее время они могут похвастаться многими находками, которые находятся в местных музеях. В целом, можно сказать, Херсонес представляет собой огромную ценность для мира науки, там немало исторических артефактов, в данной местности исследования проводились постоянно.

После референдума 2014 года крымские ученые смогли получить все необходимое оборудование для поиска старинных вещей в глубинах Черного моря. К примеру, недавно археолог обнаружили на морском дне древний якорь, украшающий ныне музей полуострова. Также ученые могут похвалиться предметами керамики, созданные древними жителями Херсонеса. Такими элементами они торговали с соседними городами-государствами, на посуде имеются также и соответственные записи.
Никита Готский
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