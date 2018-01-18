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| | Швейцарские инженеры разработали кирпичи с самой высокой теплоизоляцией

Швейцарские инженеры разработали кирпичи с самой высокой теплоизоляцией

Сегодня, 12:27
Уникальные кирпичи были разработаны исследовательским институтом Швейцарии. Научные сотрудники утверждают, что у их разработки на сегодняшний день лучшие изоляционные показатели среди всех. Это позволяет не проводить в домах дополнительный слой изоляции.
 

Швейцарские инженеры разработали кирпичи с самой высокой теплоизоляцией

 

Инженеры утверждают, что решили использовать в качестве наполнителя для своих кирпичей аэрогель. Именно с его помощью изоляционные характеристики увеличились в несколько раз. Аэрогель представляет собой особый газообразный материал, который не только легковесный, но также и имеет ряд отличительных теплоизоляционных качеств.
 
Специалисты же усовершенствовали гель настолько, что в результате смогли заполнить им даже отверстия глиняных кирпичей. Соответствующая методика позволяет возводить стены помещений тоньше на 35 процентов, ведь подобные кирпичи будут сдерживать тепло на максимальном уровне.
 
Единственным минусом данной технологии является ее высокая стоимость. На данный момент говорить о том, что процесс будет поставлен «на конвейер» не выйдет. Вместе с тем, швейцарские инженеры твердо уверены в том, что технологический прогресс в значительной мере удешевит ценник на материал, ведь главной задачей ученых является превращение производства кирпичей в более доступное.

Николай Офицеров
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