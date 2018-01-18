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| | К Земле на большой скорости несётся гигантский астероид

К Земле на большой скорости несётся гигантский астероид

Сегодня, 12:10
Специалисты, наблюдающие за движением небесных тел, предупредили о том, что потенциально опасный астероид, размеры которого сопоставимы с гигантским небоскрёбом, движется по направлению к Земле.

К Земле на большой скорости несётся гигантский астероид

 

Астероид под названием AJ129, открытый ещё 16 лет назад, движется по направлению к Голубой планете. Эксперты заверили, что скорость данного небесного тела приблизительно равна 100 000 километров в час, а в сочетании с его огромной массой он может нанести колоссальные повреждения с любым объектом, с которым столкнётся. Специалисты заявили, что размер данного астероида превышает полтора километра, а в данный момент он находится на расстоянии более 4 миллионов километров от Земли.

Учёные из американского космического агентства NASA заверили, что траектория полёта данного астероида исключает его столкновение с Землёй, однако, малейшее отклонение от установленного курса может привести к весьма непредсказуемым последствиям. Отметим, что AJ129 подойдёт на максимально близкое расстояние к Голубой планете уже 4 февраля нынешнего года.
Александр Вест
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