Уфологи рассказали, отчего люди не могут связаться с инопланетянами

Обнародованы ошибки населения Земли в поиске контакта с инопланетянами. Об этом рассказываю ученые-уфологи.

Никита Готский

По их словам, попытки выйти на связь с инопланетным разумом через радиомагнитные волны не принесут успеха. В данном подходе присутствуют две существенные ошибки. Так, земные сигналы продолжительное время направляются к другим объектам. К примеру, те сигналы, которые ученые направили в 30-х годах прошедшего столетия отдалились от Земли только на 80 световых лет, а в рамках науки это очень минимальные показатели. Волны, к тому же, могут рассеиваться, и если их кто-либо обнаружит, не факт, что он поймет суть таких посланий.Другой ошибкой астронавтов является то, что по непонятной причине эксперты решили, будто бы инопланетяне создали схожий с земным механизм электромагнитных волн, что дало возможность установить связь. Это неверно, потому как иные расы живут в других условиях и могут применять полностью отличные системы от тех, которые пользуются люди.