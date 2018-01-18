В Китае построят новый радиотелескоп, чтобы обнаружить пришельцев до 2023 года

Группа ученых из Китая планирует построить еще один большой радиотелескоп, который будет способен обнаруживать инопланетные сигналы. По словам исследователей, при помощи мощного радиотелескопа пришельцев можно отыскать до 2023 года.

Светлана Славянская

На этой неделе учёные из Китая утвердили план разработки нового телескопа. Он будет расположен в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и будет называться Xingjiang Qitai 110m Radio Telescope (QTT). Сообщается, что телескоп будет иметь регулируемую антенну, которая на 10 процентов больше по диаметру, чем у обсерватории Green Bank, с возможностью покрытия 75 процентов неба.«Антенна, самая большая в мире, сможет отслеживать происхождение любых полученных инопланетных сигналов», - говорится в заявлении Сун Хуаган из Китайской академии наук. Новый телескоп будет искать признаки отдаленных продвинутых цивилизаций, и до 2013 года человечество сможет увидеть настоящего пришельца.