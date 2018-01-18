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| | В Китае построят новый радиотелескоп, чтобы обнаружить пришельцев до 2023 года

В Китае построят новый радиотелескоп, чтобы обнаружить пришельцев до 2023 года

Сегодня, 10:23
Группа ученых из Китая планирует построить еще один большой радиотелескоп, который будет способен обнаруживать инопланетные сигналы. По словам исследователей, при помощи мощного радиотелескопа пришельцев можно отыскать до 2023 года.

В Китае построят новый радиотелескоп, чтобы обнаружить пришельцев до 2023 года

 

На этой неделе учёные из Китая утвердили план разработки нового телескопа. Он будет расположен в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и будет называться Xingjiang Qitai 110m Radio Telescope (QTT). Сообщается, что телескоп будет иметь регулируемую антенну, которая на 10 процентов больше по диаметру, чем у обсерватории Green Bank, с возможностью покрытия 75 процентов неба.

«Антенна, самая большая в мире, сможет отслеживать происхождение любых полученных инопланетных сигналов», - говорится в заявлении Сун Хуаган из Китайской академии наук. Новый телескоп будет искать признаки отдаленных продвинутых цивилизаций, и до 2013 года человечество сможет увидеть настоящего пришельца.
Светлана Славянская
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