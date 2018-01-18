В Китае построят новый радиотелескоп, чтобы обнаружить пришельцев до 2023 года

На этой неделе учёные из Китая утвердили план разработки нового телескопа. Он будет расположен в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и будет называться Xingjiang Qitai 110m Radio Telescope (QTT). Сообщается, что телескоп будет иметь регулируемую антенну, которая на 10 процентов больше по диаметру, чем у обсерватории Green Bank, с возможностью покрытия 75 процентов неба.
«Антенна, самая большая в мире, сможет отслеживать происхождение любых полученных инопланетных сигналов», - говорится в заявлении Сун Хуаган из Китайской академии наук. Новый телескоп будет искать признаки отдаленных продвинутых цивилизаций, и до 2013 года человечество сможет увидеть настоящего пришельца.