Физики воссоздали самый яркий взрыв во Вселенной

Международная группа физиков из университетов Франции, США, Швеции и Великобритании в лабораторных условиях смогла воссоздать миниатюрную версию так называемых гамма-всплесков – космических выбросов взрывного характера. В рамках экспериментальных действий был предложен наиболее вероятный механизм по возникновению пучков частиц, которые позже становятся частями мощных магнитных полей.

Гамма-всплески появляются в наиболее отдаленных галактиках и длится могут от нескольких секунд до получаса. Неоднократно ученые говорили, что самый яркий из наблюдаемый наукой взрывов произошел 19 марта 2008 года и в течении 30 секунд был заметен невооруженным взглядом. При этом, источник гамма-всплеска находился даже не в галактике, где разыгрались сами события.

Таковая была удалена более чем на 7,5 миллиардов световых лет. Это стало своеобразным рекордом даже среди наиболее далеких объектов, которые можно увидеть на ночном небе. Вероятной причиной стал джет из гамма-лучей, один из пучков которого был направлен в сторону Земли. Для того, чтобы корректно смоделировать гамма-всплеск ученые использовали мощности лазера Gemini, расположенного в Лаборатории Резерфорда-Эплтона, что в Великобритании.

Следом за этим электрон-позитронный пучок проходил сквозь ячейку, которая была дополна заполнена гелием. Благодаря специальному оборудованию ученые смогли проследить за изменениями его физических характеристик, в нейтральной газообразной среде, в том числе спектров электронного и позитронного полей. Одновременно с этим проходила генерация протонного пучка, который находится во взаимодействии с плазмой.

Николай Офицеров