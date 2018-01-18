Над Детройтом взорвался огромный метеор

Специалисты, представляющие американское космическое агентство NASA, заявили о том, что в небе над городом Детройт в штате Мичиган взорвался метеор. Учёные подсчитали, что его взрыв был равносилен подрыву примерно 100 тонн тротила.

Александр Вест

Эксперты из NASA рассчитали, что скорость падающего метеора, взорвавшегося в небе над Детройтом, составляла примерно 12,5 метров в секунду (45 тысяч километров в час). Траекторию полёта метеора специалистам удалось определить с помощью показаний очевидцев, которые делились данными, собранными воедино в Американском метеорном сообществе. В ведомстве также заявили о том, что небесному телу удалось проникнуть в земную атмосферу, сохранив свою структуру, не распавшись на части, как это бывает с большинством метеоров.Билл Кук, являющийся ведущим сотрудником космического агентства, заявил о том, что многие граждане, проживающие в юго-восточной части штата Мичиган, были весьма испуганы взрывом, который они услышали от взрыва метеора.