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| | Учёные увидели волны растворения на поверхности кристаллов в воде

Учёные увидели волны растворения на поверхности кристаллов в воде

Сегодня, 09:32
Впервые учёным удалось зафиксировать процесс растворения кристаллов, находящихся в воде. Химики заметили, что процесс растворения происходит с определёнными импульсами, которые распространяются по поверхности кристаллов в виде волн.

Учёные увидели волны растворения на поверхности кристаллов в воде

 

В именитом научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences была опубликована научная статья, в которой был описан процесс растворения кристаллов в воде. Химики заметили, что в процессе протекания химической реакции, которая происходит на границе между твёрдым телом и непосредственно жидкостью, рельеф твёрдой поверхности поддаётся весьма серьёзным изменениям. Проследив за кинетикой химической реакции, учёным удалось обнаружить кольцевые микроволны, которые распространяются вдоль поверхности твёрдых тел при их растворении в воде.

Учёные увидели волны растворения на поверхности кристаллов в воде

 

Учёные заметили, что между распространяющимися микроволнами при растворении кристаллов в жидкости, расстояние между ними составляет всего лишь несколько микрометров. Ранее химики полагали, что процесс растворения протекает согласно механизму, обратному кристаллизации, однако, как оказалось, всё происходит в виде прерывистых импульсов.
Александр Вест
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