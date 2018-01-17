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| | Ученые: Стресс вечером приводит к перееданию

Ученые: Стресс вечером приводит к перееданию

Вчера, 20:56
Избыточная масса тела является настоящим бичом современности. Ученые решили провести эксперимент и выяснить, как стресс влияет на аппетит человека, ведь основной причиной ожирения медики называют переедание.

Ученые: Стресс вечером приводит к перееданию

 

В исследовании приняли участие 32 человека обеих полов в возрасте от 18 до 50 лет. Людей разделили на две группы, каждой из которых не давали есть на протяжении восьми часов. Затем испытуемых накормили. Одних в девять утра, других в четыре вечера. При употреблении пищи граждане держали одну руку в емкости с холодной водой. После этого ученые проверили уровень стресса у людей и спросили у них наелись они или испытывают голод.

По словам экспертов, данный несложный эксперимент доказал, что напряженная ситуация вечером, выводящая людей из себя, приводит к перееданию и ожирению. Если граждане конфликтуют утром или днем, это не сказывается на их здоровье настолько пагубно. Ученые советуют вечером не ругаться, следить за своим эмоциональным состоянием и тогда все будет хорошо.
Домбровский Сергей
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