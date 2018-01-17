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| | В Древнем Египте родство по матери считалось более важным, чем по отцу - Генетики

В Древнем Египте родство по матери считалось более важным, чем по отцу - Генетики

Вчера, 20:47
Ученые из Университета Манчестера провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что в Древнем Египте родство по материнской линии мело более важное значение, чем родство по линии родителя мужского пола. На мысль об исследовании экспертов натолкнули мумии, как раньше считалось, двух братьев.

В Древнем Египте родство по матери считалось более важным, чем по отцу - Генетики

 

Мумии древнеегипетских родственников были обнаружены еще 90 лет назад вблизи поселка Рифа. Отмечается, что останки свидетельствуют о том, что жили усопшие в эпоху двенадцатой династии. Их смерть наступила в промежуток 1985 – 1773 годов до нашей эры. В надписях на саркофагах значилось, что их мать – некая Хнум-Аа, а отец – древнеегипетский чиновник.

Сомнения в их полном родстве закрались в умы ученых после того, как они обследовали скелет мумий. После исследования ДНК стало ясно, что они родственники, но лишь наполовину. Оставалось выяснить, кто из родителей дал свой генный материал обоим братьям. Митохондриальная ДНК у погибших была одинаковой, а отцовские Y-хромосомы оказались разными. Тот факт, что влиятельный египетский вельможа воспитывал как своих обоих мальчиков, и его имя значилось на саркофаге у обоих мумий, навело ученых на мысль, что древнеегипетские женщины по социальному положению были выше мужчин. Не исключается, что во времена двенадцатой династии трон и власть в Стране Пирамид наследовали по материнской линии.
Дарья Светозарова
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