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Артефакты, рельеф и тайна.

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| | Ученые: В Дании нашли артефакты с уникальными руническими символами

Ученые: В Дании нашли артефакты с уникальными руническими символами

Вчера, 20:43
Археологи проводили исследования в населенном пункте Рибе, расположенном в Дании. В результате раскопок ученые обнаружили пластину и древний гребень с нанесенными на него уникальными руническими символами.

Ученые: В Дании нашли артефакты с уникальными руническими символами


Внимание экспертов больше всего привлек гребень с руническими символами на обеих сторонах изделия. По мнению специалистов, надписи на древнюю расческу наносили разные люди. Лингвистам удалось расшифровать два слова. Одно означает «гребень», а другое «расчесать». Эксперты продолжают разбираться в текстах на артефакте. Гребень создали предположительно в VIII-IX веках. 



Ученые называет находку уникальной, поскольку лингвисты столкнулись с новыми рунами, которые давно искали. Специалисты планируют полностью расшифровать текст на гребне. Возможно после этого с помощью новых знаний экспертам удастся раскрыть и другие тайны истории, археологи надеются на удачу в будущем.
Домбровский Сергей
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