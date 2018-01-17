Ученые: В Дании нашли артефакты с уникальными руническими символами

Археологи проводили исследования в населенном пункте Рибе, расположенном в Дании. В результате раскопок ученые обнаружили пластину и древний гребень с нанесенными на него уникальными руническими символами.





Внимание экспертов больше всего привлек гребень с руническими символами на обеих сторонах изделия. По мнению специалистов, надписи на древнюю расческу наносили разные люди. Лингвистам удалось расшифровать два слова. Одно означает «гребень», а другое «расчесать». Эксперты продолжают разбираться в текстах на артефакте. Гребень создали предположительно в VIII-IX веках.

Домбровский Сергей

Ученые называет находку уникальной, поскольку лингвисты столкнулись с новыми рунами, которые давно искали. Специалисты планируют полностью расшифровать текст на гребне. Возможно после этого с помощью новых знаний экспертам удастся раскрыть и другие тайны истории, археологи надеются на удачу в будущем.