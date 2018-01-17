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| | Учёные выяснили из-за какой «диеты» можно заболеть раком

Учёные выяснили из-за какой «диеты» можно заболеть раком

Вчера, 19:57
Бет Исраэль провели эксперимент с злокачественными опухолями простаты с помощью "диеты". Из-за большого количества жиров раковые клетки начинают размножаться, начинается метастазирование, – как подчеркнули учёные.

Учёные выяснили из-за какой «диеты» можно заболеть раком

 

Как известно, жители США очень любят фастфут. Выяснилось, что при таком питании идет активации опухоли в быстрых темпах. Из-за этого начали проводить эксперименты на грызунах. Животных начали сажать на «фастфудную» диету. Вскоре учёным удалось найти методику по устранению недуга, которую называли «химиоиммуннотерапия».

Методика состоит в том, что вводят минимальную дозу средства оксалиплатина, которое активирует иммунные клетки. К тому же происходит удаление клеток тормозящих или блокирующих защитные функции организма. Так мыши с «человеческой болезнью» смогли сделать вклад в науку.

Рак - одна из самых актуальных заболеваний в современном мире. За сутки от данного заболевания умирает тысячи людей по всему миру.
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