Учёные выяснили из-за какой «диеты» можно заболеть раком

Бет Исраэль провели эксперимент с злокачественными опухолями простаты с помощью "диеты". Из-за большого количества жиров раковые клетки начинают размножаться, начинается метастазирование, – как подчеркнули учёные.

Как известно, жители США очень любят фастфут. Выяснилось, что при таком питании идет активации опухоли в быстрых темпах. Из-за этого начали проводить эксперименты на грызунах. Животных начали сажать на «фастфудную» диету. Вскоре учёным удалось найти методику по устранению недуга, которую называли «химиоиммуннотерапия».Методика состоит в том, что вводят минимальную дозу средства оксалиплатина, которое активирует иммунные клетки. К тому же происходит удаление клеток тормозящих или блокирующих защитные функции организма. Так мыши с «человеческой болезнью» смогли сделать вклад в науку.Рак - одна из самых актуальных заболеваний в современном мире. За сутки от данного заболевания умирает тысячи людей по всему миру.