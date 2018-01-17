Учёные из США заявили об обнаружении новой Вселенной, которая примерно такая по размеру, как наша. Расстояние сверхмассивного тела до Земли составляет 200 световых лет, как сообщает VistaNews.

Специалисты отмечают, что это не обязательно некая параллельная Вселенная, однако объект может быть новой галактикой или иным очень крупным скоплением. Основаны такие сведения на том, какова плотность внутри странного космического тела. Предположительно, некоторые объекты там могут относиться к экзопланетам, причём с орбитами, подобными тем, что и у планет, вертящихся вокруг Солнца.

Некоторые энтузиасты заявляют, что новая находка может быть тем местом, где и живут инопланетяне, однако большинство астрономов относится к такому заявлению скептически. В настоящее время ведутся поиски средств для более детального исследования странного скопления.

Ирина Летинская