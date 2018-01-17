Учёные из США заявили об обнаружении новой Вселенной

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Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.
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Артефакты, рельеф и тайна.
Специалисты NASA обнаружили особую планетарную систему, которая благодаря своему уникальному строению сильно напоминает Солнечную. Информация об этом
Во вселенной существует множество планет, о которых человеку практически ничего неизвестно. Американские учёные раскрыли тайну десятков необычных небесных тел,
Ученые из РФ прокомментировали открытие своих коллег из NASA по поводу обнаружения двойника планеты Земля. По мнению профессора МГУ Олега Малкова, это