Ученые: Песок на пляжах Земли появился из недр черных дыр

Из недр звезд произошли все элементы, в том числе и планеты, растения и человек. Однако, источником такого материала как песок могут оказаться и черные дыры.

Согласно существующей теории происхождения всего сущего, все без исключения микроэлементы имеют корни своего происхождения в комическом пространстве. В ходе ядерных реакций в космосе оказывается бесчисленное количество частиц, собирающихся в облака, из которых спустя миллиарды лет и появляются звездные системы.Основным источником происхождения частиц считаются звезды. Однако, как сообщают исследователи, существует вероятность, что песок с земных пляжей мог образоваться в квазарах. Такой вывод можно сделать из-за состава частиц песка, в котором преобладает кристаллический силикат. Структура данного вещества исключает космическое происхождение – радиация расплавит силикат и превратит в стекло. Черные дыры или квазары способны выбрасывать тонны этого вещества, который радиация космоса не способна разрушить в полной мере.Многие годы происхождение песка на Земле остается загадкой для исследователей. Одной из версий его появления является та, согласно которой песок является частью разрушенных горных пород нашей планеты, переносимых по воздуху благодаря потокам ветра.