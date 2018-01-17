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| | Ученые из Томска создают 3D-принтер на ультразвуке

Ученые из Томска создают 3D-принтер на ультразвуке

Вчера, 19:17
Специалисты из Томска заняты разработкой способа ультразвуковой печати на 3D-принтере до 2020 года. Ранее этими учеными был получена государственная финансовая поддержка в размере 15 млн рублей.

Ученые из Томска создают 3D-принтер на ультразвуке

 

Разработчики из Томска надеются к 2020 году завершить разработку способа ультразвуковой печати при помощи 3D-принтера. Данная разработка облегчит создание лекарственных средств, без проблем сможет нанести агрессивные растворы на любую поверхность и будет создавать пластиковые изделия. Данный проект был профинансирован государством суммой в размере 15 млн рублей.

Внешний корпус разработчики собрали из обычных материалов, но внутри оснастили его ультразвуковой «начинкой». За три года, отведенные на создание принтера, планируется усовершенствовать программное обеспечение устройства.

Благодаря экспериментам со звуковыми волнами ученые уже смогли добиться левитирования в воздухе отдельных частиц, и это, по их словам, только начало – ультразвук может управлять любыми частицами в мире.
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