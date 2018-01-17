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| | В честь Стэнли Кубрика была названа лягушка, которую недавно открыли ученые

В честь Стэнли Кубрика была названа лягушка, которую недавно открыли ученые

Вчера, 18:41
Ученые нашли новые виды лягушек возле Амазонки. Один из видов был назван в честь известного кинорежиссера Стэнли Кубрика.

В честь Стэнли Кубрика была названа лягушка, которую недавно открыли ученые

 

Недавно ученые обнаружили, что ранее исследуемые лягушки, оказались совсем другого вида. Они живут в Амазонских лесах и имеют черно-оранжевую окраску.

Исследователи решили с креативом подойти к даче новому виду имени. Один из них назвали D. Kubricki, в честь известного американского кинорежиссера Стэнли Кубрика.

Причиной такого названия стал фильм режиссера «Заводной апельсин», в котором, по мнению авторов, сочетаются слишком контрастные вещи. Например, что-то очень сладкое, приятное и нежное с механическим, монотонным и холодным.

Американский кинорежиссер Стэнли Кубрик ушел из жизни в 1999 году. Он стал известный благодаря множеству снятых шедевров, таких как: «Сияние», «Заводной апельсин», «Цельнометаллическая оболочка», «Космическая одиссея».
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