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| | Учёные выяснили, как в человеке пробуждается щедрость

Учёные выяснили, как в человеке пробуждается щедрость

Вчера, 19:15
Учёные из Бизнес-школы в Дареме, Северная Каролина, выяснили, как в человеке пробуждается щедрость. По словам специалистов, люди становятся менее жадными, если больше слушают старших в детстве.

Учёные выяснили, как в человеке пробуждается щедрость

 

Как отметила ведущий автор исследования Кимберли Уэйд-Бензони, особенно это проявляется по отношению к младшему поколению. Всё дело в восприятии поступков старших – если человек их воспринимает, как поддержку, то он стремится поддерживать и сам, как по шаблону. Благие намерения переходят, как по цепочке, как сообщает VladTime.

Таким образом, люди постепенно становятся добрее и могут предоставить необходимое даже в самых, казалось бы, безнадёжных случаях. Основаны эти выводы о щедрости на результатах пяти экспериментов. В одном из них 80 добровольцев должны были выбрать, сколько оставить денег для человека, который должен был дальше принимать решение по задаче. Некоторым сказали, что предыдущие участники им предоставили максимально допустимую сумму, а другим – что очень мало. Первая группа повела себя более щедро, причём дело было не в действительном заработке, а в самом факте.

Ирина Летинская
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