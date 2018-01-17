Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | В небе над штатом Мичиган в США пролетел метеор

В небе над штатом Мичиган в США пролетел метеор

Вчера, 18:23
Граждане США запечатлели на камеры в небе над штатом Мичиган странный светящийся объект. Ролики опубликовали в различных социальных сетях и на видехостинге YouTube. Американцы начали паниковать, выдвигая различные предположения, относительно увиденного.

В небе над штатом Мичиган в США пролетел метеор

 

Дабы успокоить местных жителей, выступили представители Министерства национальной безопасности США. По словам специалистов, граждане стали свидетелями пролетевшего над государством метеора. Не стоит переживать по поводу нападения Северной Кореи, атаки инопланетян и прочих неимоверных гипотез, которые выдвигали некоторые люди, так как подобные версии не имеют под собой никаких оснований. Свидетели происшествия рассказывают о странном свечении в небе и звуковом сопровождении.


По словам очевидцев, маленькие осколки достигли Земли, но они не причинили вреда людям. Один из пользователей заявил, что метеор видели и слышали жители четырех штатов. Многие юзеры вспомнили об ядерных испытаниях, проводимых КНДР.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В небе над Флоридой пролетел огненный шар
В небе над Флоридой пролетел огненный шар

В небе над Флоридой пролетел огненный шар. Неизвестный небесный объект взбудоражил умы пользователей интернета.

NASA: В небе над Америкой сгорел метеор
NASA: В небе над Америкой сгорел метеор

В небе над Америкой сгорел метеор. Такое заявление делает NASA. Объект имел вид огненного шара и весил почти 250 килограмм.

Жители Хабаровска видели в небе НЛО
Жители Хабаровска видели в небе НЛО

В Хабаровске несколько местных жителей одновременно сообщили в социальных сетях о том, что в небе над городом появилось НЛО.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости