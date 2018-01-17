В небе над штатом Мичиган в США пролетел метеор

Граждане США запечатлели на камеры в небе над штатом Мичиган странный светящийся объект. Ролики опубликовали в различных социальных сетях и на видехостинге YouTube. Американцы начали паниковать, выдвигая различные предположения, относительно увиденного.

Домбровский Сергей

Дабы успокоить местных жителей, выступили представители Министерства национальной безопасности США. По словам специалистов, граждане стали свидетелями пролетевшего над государством метеора. Не стоит переживать по поводу нападения Северной Кореи, атаки инопланетян и прочих неимоверных гипотез, которые выдвигали некоторые люди, так как подобные версии не имеют под собой никаких оснований. Свидетели происшествия рассказывают о странном свечении в небе и звуковом сопровождении.По словам очевидцев, маленькие осколки достигли Земли, но они не причинили вреда людям. Один из пользователей заявил, что метеор видели и слышали жители четырех штатов. Многие юзеры вспомнили об ядерных испытаниях, проводимых КНДР.