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| | Астронавты МКС в январе дважды выйдут в открытый космос

Астронавты МКС в январе дважды выйдут в открытый космос

Вчера, 18:19
В соответствии с американской программой астронавты с международной космической станции дважды посетят открытый космос в текущем месяце. 23 и 29 числа сотрудники МКС покинут ее борт для проведения плановых ремонтных работ.

Астронавты МКС в январе дважды выйдут в открытый космос

 

Источник в космической отрасли проинформировал, что на январь предусмотрено два посещения астронавтами МКС открытого космоса. Согласно американскому проекту, сотрудники станции покинут ее борт 23 и 29 числа. За это время будут проведены плановые работы по ремонту, а именно замена прибора управления – концевого манипулятора SSRMS. Уточняется, что сначала МКС на непродолжительное время покинут астронавты Марк Ванде Хай и Скотт Тингл. На второй раз Ванде Хай проведет работы вместе с Норисиге Канаи.

Отмечается, что еще в августе этого года на американском участке МКС сломался прибор дистанционного управления электропитанием. Его планировали заменить еще в том же месяце, но работы пришлось отложить.
Виктория Озерова
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