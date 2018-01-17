Астронавты МКС в январе дважды выйдут в открытый космос

В соответствии с американской программой астронавты с международной космической станции дважды посетят открытый космос в текущем месяце. 23 и 29 числа сотрудники МКС покинут ее борт для проведения плановых ремонтных работ.

Виктория Озерова

Источник в космической отрасли проинформировал, что на январь предусмотрено два посещения астронавтами МКС открытого космоса. Согласно американскому проекту, сотрудники станции покинут ее борт 23 и 29 числа. За это время будут проведены плановые работы по ремонту, а именно замена прибора управления – концевого манипулятора SSRMS. Уточняется, что сначала МКС на непродолжительное время покинут астронавты Марк Ванде Хай и Скотт Тингл. На второй раз Ванде Хай проведет работы вместе с Норисиге Канаи.Отмечается, что еще в августе этого года на американском участке МКС сломался прибор дистанционного управления электропитанием. Его планировали заменить еще в том же месяце, но работы пришлось отложить.