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| | Учёным впервые удалось ускорить искривлённый луч света

Учёным впервые удалось ускорить искривлённый луч света

Сегодня, 00:30
Группа учёных из Израиля впервые в истории справилась с задачей по ускорению искривлённого луча света благодаря обычной лампе накаливания. Ускорение пучка света, находящегося в условиях искривлённой траектории, удалась впервые в истории физики.

Учёным впервые удалось ускорить искривлённый луч света

 

Лишь в поверхностном представлении выпущенный луч света образует прямую линию. Однако, согласно теории относительности, траектория светового луча будет соответствовать минимальному отрезку, который соединяет две точки, который в трёхмерном пространстве неизменно образуется в виде изогнутой линии. В своих опытах израильские физики ускоряли световой луч, используя его отражение от пространственного светового модулятора, который позволяет лучу сохранить изогнутую форму даже после столкновения с ним.

Также специалисты окрасили лампу накаливания для того, чтобы рассеивающийся об неё свет был заметен исследователям после того, как в её внутреннюю часть был направлен ускоряющий лазер. 
Александр Вест
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