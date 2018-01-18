Учёным впервые удалось ускорить искривлённый луч света

Группа учёных из Израиля впервые в истории справилась с задачей по ускорению искривлённого луча света благодаря обычной лампе накаливания. Ускорение пучка света, находящегося в условиях искривлённой траектории, удалась впервые в истории физики.

Александр Вест

Лишь в поверхностном представлении выпущенный луч света образует прямую линию. Однако, согласно теории относительности, траектория светового луча будет соответствовать минимальному отрезку, который соединяет две точки, который в трёхмерном пространстве неизменно образуется в виде изогнутой линии. В своих опытах израильские физики ускоряли световой луч, используя его отражение от пространственного светового модулятора, который позволяет лучу сохранить изогнутую форму даже после столкновения с ним.Также специалисты окрасили лампу накаливания для того, чтобы рассеивающийся об неё свет был заметен исследователям после того, как в её внутреннюю часть был направлен ускоряющий лазер.