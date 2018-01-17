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| | Взрыв огромного НЛО шокировал жителей США

Взрыв огромного НЛО шокировал жителей США

Сегодня, 14:45
Жители американского штата Мичиган были шокированы от того, что над их домами буквально взорвался космически корабль пришельцев. Взрыв НЛО полностью осветил небо, а обломки летающего аппарата посыпались на землю.

Взрыв огромного НЛО шокировал жителей США

 

Жители Мичигана сообщили, что вынуждены были покинуть свои дома после того, как услышали страшный взрыв. Взрыв был настолько ярким, что изначально люди посчитали, что это была гроза или молния. Жители в районе 50 миль сообщили, что их дома тряслись от мощнейшего взрыва. Метеоролог Джордан Дейл заявил, что взрыв в небе не был связан с погодными условиями.

Примерно 629 американцев утверждали, что видели масштабный НЛО за несколько минут до взрыва. При этом правоохранительные органы в Мичигане проинформировали, что на данной местности сбои в самолетах обнаружены не были. Это подтвердило теорию уфологов о взрыве инопланетного НЛО.
Светлана Славянская
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