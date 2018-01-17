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| | Генетики раскрыли вековую тайну древнеегипетских мумий

Генетики раскрыли вековую тайну древнеегипетских мумий

Вчера, 22:20
Британские генетики разрешили спор, длившийся между учеными в течение века. Эксперты определили, что знаменитые мумии времен Среднего царства являются не полными, а сводными братьями. 

Генетики раскрыли вековую тайну древнеегипетских мумий

 

Более века назад, в 1907 году, была найдена гробница двух братьев, похороненных приблизительно в конце второго века до нашей эры. Тут же археологи обнаружили тексты, в которых упоминалась мать братьев Хнум-Аа. Многие годы не утихали споры о том, кто же на самом деле был отцом древних мумий. Ученым удалось выяснить, что братья были сановниками, одному на момент смерти было 40 лет, а другому – 60.

Генетики из Манчестерского университета, Великобритания, провели исследования ДНК образцов из зубов братьев-мумий и установили, что у погребенных была одна мать и разные отцы. Данное открытие подтвердило то, что важным при захоронении было записывание именно материнской линии.
Виктория Озерова
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