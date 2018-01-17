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| | Ученые рассказали, как тренировать собственный иммунитет

Ученые рассказали, как тренировать собственный иммунитет

Вчера, 21:20
Специалисты из университета Дрездена попытались объяснить секрет, который, по их словам, революционного подхода к «тренировкам» наследственной иммунной системы путем так называемых предшественников лейкоцитов.
 

Ученые рассказали, как тренировать собственный иммунитет

 

С их помощью можно существенно ускорить образование белых кровяных телец, которые столь необходимы для проведения успешной химиотерапии. В первую очередь, от инфекций организм защищают две ключевых системы: наследственный и приобретенный иммунитет. Наследственный работает по принципу первой линии обороны и позволяет, по сути, оттянуть момент, который требуется для подключения приобретенного. Он находит и уничтожает различные патогены специфическим образом и создает иммунологическую память.
 
Адаптивный иммунный ответ может запомнить все пережитые инфекции и среагировать на них соответствующим образом. Хотя иммунологическая память считается особой возможность приобретенного иммунитета, сразу несколько групп исследователей подвергает это утверждению вполне рациональному сомнению.
 
В частности, определенные микробные инфекции или вакцины могут вызывать повышенный отклик от лейкоцитов. Этот процесс получил название обученного наследственного иммунитета, потому как лейкоциты следует обучать при помощи соответствующего стимула, дабы у них появилась возможность значительно активнее реагировать на те инфекции, которые будут проявляться в будущем.

Николай Офицеров
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