Ученые рассказали, как тренировать собственный иммунитет

Специалисты из университета Дрездена попытались объяснить секрет, который, по их словам, революционного подхода к «тренировкам» наследственной иммунной системы путем так называемых предшественников лейкоцитов.

С их помощью можно существенно ускорить образование белых кровяных телец, которые столь необходимы для проведения успешной химиотерапии. В первую очередь, от инфекций организм защищают две ключевых системы: наследственный и приобретенный иммунитет. Наследственный работает по принципу первой линии обороны и позволяет, по сути, оттянуть момент, который требуется для подключения приобретенного. Он находит и уничтожает различные патогены специфическим образом и создает иммунологическую память.

Адаптивный иммунный ответ может запомнить все пережитые инфекции и среагировать на них соответствующим образом. Хотя иммунологическая память считается особой возможность приобретенного иммунитета, сразу несколько групп исследователей подвергает это утверждению вполне рациональному сомнению.

В частности, определенные микробные инфекции или вакцины могут вызывать повышенный отклик от лейкоцитов. Этот процесс получил название обученного наследственного иммунитета, потому как лейкоциты следует обучать при помощи соответствующего стимула, дабы у них появилась возможность значительно активнее реагировать на те инфекции, которые будут проявляться в будущем.

Николай Офицеров