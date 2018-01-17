В США очевидец снял на камеру НЛО с иллюминатором

Жителю штата Флорида, США, удалось зафиксировать на камеру необычный НЛО. В небе пронеслась «тарелка» с иллюминатором. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.

Виктория Озерова

12 января текущего года над Орландо пролетел не совсем обычный неопознанный летающий объект. Очевидец инцидента сумел сделать несколько фото странного корабля пришельцев. Сбоку борта НЛО удается разглядеть иллюминатор прямоугольной формы. Фотограф необычного объекта пожелал остаться неизвестным, в Сети он использовал псевдоним JP. Автор снимков твердо убежден, что ему удалось запечатлеть НЛО с пришельцами, способными к телепатии. JP считает, что инопланетяне заставили его поднять голову и снять их корабль.Материалы тут же стали достоянием Сети и вызвали бурные споры. Некоторые пользователи уверены, что JP удалось запечатлеть НЛО, так как видно, что фото не подвергались обработке. Другие считают, что над Орландо появились облака причудливой формы.