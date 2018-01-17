Ученые предсказали, когда погибнет человечество

Ученые предсказали, когда Земля станет непригодной для человека. По сведениям американских специалистов, атмосфера Голубой планеты перестанет выполнять свои защитные функции уже через сто, а в самом лучшем случае через двести лет.

Дарья Светозарова

В грядущем апокалипсисе эксперты винят глобальное потепление, которое спровоцировали выбросы парниковых газов в атмосферу. При этом существенно улучшить ситуацию не сможет даже ограничение этих выбросов в дальнейшем – это станет всего лишь небольшой отсрочкой для homo sapiens.Ученые из США предупреждают, что если текущий уровень потребления энергии сохранится, то уже в 2200 году (в крайнем случае в 2400-м) пребывание на открытом воздухе для людей, да и для всех млекопитающих животных будет смерти подобно. Кончина наступит незамедлительно и будет сопровождаться мучениями. Уменьшение количества людей на планете также не станет панацеей. К такому шагу ученые намерены прибегнуть уже к 2100 году – планируется ввести строгое ограничение рождаемости.Английский физик Стивен Хоакинг озвучил еще более мрачный прогноз. Он предрек Земле будущее Венеры. По его расчетам, в случае сохранения выбросов в атмосферу на том же уровне, уже в ближайшие тысячелетия температура на Голубой планете достигнет 460°с со знаком «+». Он заявил, что сравнительно недавно – четыре миллиарда лет назад – Венера была идентичной копией современной Земли. Аналогом нынешней Венеры наша планета может стать уже через полмиллиарда лет.