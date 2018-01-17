Ученые: Пришельцы пытаются установить контакт с людьми при помощи гамма-лучей

Ученые из США сделали сенсационное заявление, согласно которому, пришельцы начали активные действия на Земле своими гамма-лучами. По словам специалистов, таким образом, инопланетяне пытаются установить контакт с жизнью в других частях Вселенной.

Светлана Славянская

Недавно ученые заявляли, что зафиксировали активность звезд, которые взрываются, образуя новую черную дыру. Однако некоторые астрономы имеют разные теории и полагают, что сильные взрывы могут быть результатом инопланетной активности. Астроном из Массачусетского технологического института Джон Болл, считает, что гамма-лучи достаточно мощны, чтобы переносить информацию.По словам Болла, двухмиллисекундный импульс гамма-излучения может нести 1 000 000 000 000 000 000 (1x10 до 18) бит информации. Таким образом, гамма-лучи могут быть сигналами, передаваемыми внеземными цивилизациями.