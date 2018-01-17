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| | Ученые: Пришельцы пытаются установить контакт с людьми при помощи гамма-лучей

Ученые: Пришельцы пытаются установить контакт с людьми при помощи гамма-лучей

Сегодня, 12:42
Ученые из США сделали сенсационное заявление, согласно которому, пришельцы начали активные действия на Земле своими гамма-лучами. По словам специалистов, таким образом, инопланетяне пытаются установить контакт с жизнью в других частях Вселенной.

Ученые: Пришельцы пытаются установить контакт с людьми при помощи гамма-лучей

 

Недавно ученые заявляли, что зафиксировали активность звезд, которые взрываются, образуя новую черную дыру. Однако некоторые астрономы имеют разные теории и полагают, что сильные взрывы могут быть результатом инопланетной активности. Астроном из Массачусетского технологического института Джон Болл, считает, что гамма-лучи достаточно мощны, чтобы переносить информацию.

По словам Болла, двухмиллисекундный импульс гамма-излучения может нести 1 000 000 000 000 000 000 (1x10 до 18) бит информации. Таким образом, гамма-лучи могут быть сигналами, передаваемыми внеземными цивилизациями.
Светлана Славянская
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